Büyükşehir’e rögar için tazminat davası Karabağlar’daki yol çalışması sırasında rögar kapağı ile asfalt arasında kot farkı oluştu. Çetin’in aracı rögar kapağına çarptı. Çetin, Büyükşehir Belediyesi’ne 20 bin liralık tazminat davası açtı





BELEDİYE HATALI

Kazanın şokunu uzun süre üzerinden atamayan Çetin, 155'i arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen trafik polisleri kaza tutanağında Büyükşehir Belediye yetkililerini hatalı buldu. Raporda, "Kazanın oluşumunda Yıldız Caddesi üzerindeki yol yapım ve onarım çalışmalarından sorumlu ilgililerin 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 13. maddesini ihlal etmesinden asli kusurlu bulunduğu, sürücü Mehmet Çetin'in kusurunun olmadığı kanaatine varılmıştır" denildi. Çetin, kazadan sonra otomobilinin 20 bin liralık hasarını kendi cebinden karşıladı. Çetin kazanın ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne İzmir 5. İdare Mahkemesi'nde 20 bin liralık tazminat davası açarak zararının karşılanmasını talep etti. Dava süreci devam ederken Çetin yaşadıklarını Egeli Sabah'a anlattı. Kaza sırasında çok büyük bir şok yaşadığını anlatan Çetin, "Ne bir uyarı levhası ne bir ışıklandırma vardı. Düz yolda giderken kaza yaptım. Trafik polisleri de kaza tutanağında belediye yetkililerini kusurlu buldu. Belediye hasarımı karşılamadı. Ben de dava açtım. Herhangi bir yaralanmaya ya da ölüm olayına neden olmadığı için çok şanslıyım. Böyle bir sorumsuzluk olamaz" diyerek isyan etti. GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN BUGÜN NELER OLDU İzmir 'de 15 Nisan 2017 tarihinde akşam saat 22.45 sıralarında Karabağlar'da Yıldız Caddesi numara 166 önünde meydana gelen kazada inşaat firması sahibi 40 yaşındaki evli üç çocuk babası Mehmet Çetin, Yıldız Caddesi üzerinde aracıyla Türbe Caddesi yönüne doğru ilerlerken herhangi bir uyarı levhası bulunmayan yol üzerindeki rögar kapağına sert bir şekilde çarptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kazılan asfaltın zemininden yukarıda kalan rögar kapağına asılı kalan otomobil alt takımı hasar gördü. Çarpmanın etkisiyle aracın üç hava yastığı patladı ve otomobilin ön camı kırıldı.Kazanın şokunu uzun süre üzerinden atamayan Çetin, 155'i arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen trafik polisleri kaza tutanağında Büyükşehir Belediye yetkililerini hatalı buldu. Raporda, "Kazanın oluşumunda Yıldız Caddesi üzerindeki yol yapım ve onarım çalışmalarından sorumlu ilgililerin 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 13. maddesini ihlal etmesinden asli kusurlu bulunduğu, sürücü Mehmet Çetin'in kusurunun olmadığı kanaatine varılmıştır" denildi. Çetin, kazadan sonra otomobilinin 20 bin liralık hasarını kendi cebinden karşıladı. Çetin kazanın ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne İzmir 5. İdare Mahkemesi'nde 20 bin liralık tazminat davası açarak zararının karşılanmasını talep etti. Dava süreci devam ederken Çetin yaşadıklarını Egeli Sabah'a anlattı. Kaza sırasında çok büyük bir şok yaşadığını anlatan Çetin, "Ne bir uyarı levhası ne bir ışıklandırma vardı. Düz yolda giderken kaza yaptım. Trafik polisleri de kaza tutanağında belediye yetkililerini kusurlu buldu. Belediye hasarımı karşılamadı. Ben de dava açtım. Herhangi bir yaralanmaya ya da ölüm olayına neden olmadığı için çok şanslıyım. Böyle bir sorumsuzluk olamaz" diyerek isyan etti.