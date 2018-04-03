Devrim Erbil 3. kez Ekol Sanat’ta

Ekol Sanat Galerisi
, Çağdaş Türk Resim Sanatına özgün tarzıyla imzasını atan, yaşayan en önemli ressamlarından Devlet Sanatçısı Profesör Devrim Erbil 3. kez Ekol Sanat Galerisi'nde sergi açacak. Erbil, "Bir Kenti Düşlemek" adlı sergisiyle resim sanatının yanı sıra, seramik, mozaik, vitray, halı resimleri ve gravür ipek baskı tekniklerinde birçok özgün eser ile 6 Nisan - 8 Mayıs 2018 tarihleri arasında Ekol Sanat Galerisi'nde izleyicisi ile buluşuyor. Ekol Hastanesi ve Ekol Sanat Galerisi Yönetim Kurulu Başkanı Opr. Dr. Mehmet Baz "Türk Resim Sanatının yaşayan en önemli ressamlarından biri olan Devlet Sanatçısı Profesör Devrim Erbil'i 3'üncü kez sanat galerimizde ağırlamaktan dolayı mutluyuz. Çağdaş Türk Resim Sanatı içerisinde "Soyutçu 7'ler" ve Mavi Grup"un kurucusu olan Devrim Erbil "Bir Kenti Düşlemek" adlı sergisiyle çok sayıda eseri ile tekrar İzmirli sanatseverlerle buluşacak. 6 Nisan'da Ekol Sanat Galerisi'ndeki sergi açılışına tüm İzmirli sanatseverleri davet ediyoruz" dedi.