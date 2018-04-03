Ege ihracatında bir rekor daha

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Egeİhracatçı Birlikleri'nin (EİB) ihracatı bu yılın mart ayında yüzde 18.4'lük artışla 1 milyar 206 milyon 53 milyon dolara yükseldi. EİB, 2017 yılı Mart ayında ise 1 milyar 18 milyon dolar ihracat yapmıştı. EİB, 2018 yılı Mart ayında 1 milyar 206 milyon dolarlık ihracat rakamıyla aylık bazda tarihinin en yüksek ihracat rakamını gerçekleştirdi. EİB'nin bundan önceki aylık bazda en yüksek ihracat rakamı 1 milyar 182 milyon dolar ile 2017 yılı kasım ayına aitti. Mart ayında Türkiye'nin ihracatı ise yüzde 11.5'lik artışla 15 milyar 105 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. 2018 yılının Ocak - Mart döneminde 3 milyar 361 milyon dolar ihracat kayda alan Ege İhracatçı Birlikleri'nin 3 aylık ihracat artışı yüzde 23 oldu. EİB'nin son bir yıllık ihracatı ise yüzde 12'lik artışla 12 milyar 458 milyon dolar ile tarihinin en yüksek ihracat rakamı olarak kayıtlara geçti. Ege İhracatçı Birlikleri'nin 2018 yılı ihracat hedefinin 13 milyar dolar olduğunu belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, 2018 yılının ilk çeyreğinde bu hedefe emin adımlarla ilerlediklerini kaydetti. Ünlütürk, "Türkiye'nin bundan sonraki hedefi ihracat artışında da dünyada ilk sıralarda yer almak olacak. Ege İhracatçı Birlikleri olarak bu hedefe azami katkı sağlamak en büyük hedefimiz" dedi.