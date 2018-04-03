Eşinin kullandığı aracın altında kaldı

Manisa
'nın Kula İlçesi'nde eşinin kullandığı kamyonetin çarptığı kadın yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Ali U. (68), eşi Hamide ve çocuklarıyla Şehitlioğlu Mahallesi Cüceler mevkiindeki tarlasından eve dönmek üzere hazırlık yaptı. Ali U, 45 ZV 427 plakalı kamyonetiyle geri manevra yaparken eşine çarptı. Hamide U, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Kadının cenazesi, 112 Acil Servis ekibince otopsi için Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan kamyonet sürücüsü, serbest bırakıldı.