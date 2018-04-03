Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Eşinin kullandığı aracın altında kaldı

Eşinin kullandığı aracın altında kaldı

Giriş Tarihi: 3.4.2018
Eşinin kullandığı aracın altında kaldı
'nın Kula İlçesi'nde eşinin kullandığı kamyonetin çarptığı kadın yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Ali U. (68), eşi Hamide ve çocuklarıyla Şehitlioğlu Mahallesi Cüceler mevkiindeki tarlasından eve dönmek üzere hazırlık yaptı. Ali U, 45 ZV 427 plakalı kamyonetiyle geri manevra yaparken eşine çarptı. Hamide U, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Kadının cenazesi, 112 Acil Servis ekibince otopsi için Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan kamyonet sürücüsü, serbest bırakıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Eşinin kullandığı aracın altında kaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN