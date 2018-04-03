Göztepe’nin performansı ilk yarının altında kaldı

Süper Lig'e başarılı sonuçlarla başlayan Göztepe, ilk 10 haftada 17 puana ulaştı. İkinci devrenin aynı periyodunda ise 10 puanda kalan sarı-kırmızılı ekip, ikinci devrede en az puan toplayan ekipler içinde yer aldı. Süper Lig'de iç sahadaki 6 maçlık yenilmezlik serisi Kasımpaşa maçıyla sona eren Göztepe, bu sezon evinde oynadığı 13. maçta ilk kez gol atamadı. Bu sezon toplam 6 müsabakada gol sevinci yaşayamayan sarı-kırmızılı ekip, Kasımpaşa müsabakasının yanı sıra daha önce deplasmandaki Bursaspor, Trabzonspor (0-0), Kayserispor (0-1), Medipol Başakşehir (0-2) ve Gençlerbirliği (0-3) maçlarında gol kaydedememişti. Ligde kalan 7 maçın 4'ünü İzmir
'de oynayacak sarı-kırmızılı ekip, bu hafta Beşiktaş'a konuk olacak.