Hileli listeye girdi konsept değiştirdi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, çeşitli aralıklarda, tüketicinin sağlığı ve menfaatinin korunması ve sektörde haksız rekabetin önlenmesine yönelik taklit veya tağşiş (karışım) ürün sattığı tespit edilen firmaların ve restoranların teşhir listesini yayınlamayı sürdürüyor. Geçen hafta yayınlanan listede, İzmir
'in Bornova İlçesi'nde Ege Üniversitesi öğrencilerinin yoğun olarak yaşadığı Kazım Dirik Mahallesi Küçükpark'ta, özellikle öğrencilerin tercih ettiği 'Sarmala Dürüm Evi' ve 'Londra 1 Dumanlı Köfte' isimli restoranlar da girdi. Sarmala Dürüm Evi aynı şekilde faaliyetini sürdürürken, Londra 1 Dumanlı Köfte'nin listenin yayınlanmasından 2 gün sonra el değiştirdiği iddia edildi. Eski tabela indirilip, yerine 'Küçükpark Ocakbaşı' yazılı tabela asıldı.