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Kaf-Kaf için kritik hafta

Giriş Tarihi: 3.4.2018
Kaf-Kaf için kritik hafta
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 8 maçlık yenilgi serisini düşme hattındaki rakiplerinden Nazilli Belediyespor'u 4-1 yenerek bitiren Karşıyaka, 3 puana rağmen Fethiyespor'un da kazanmasıyla umutlanamadı. Kırklarelispor'u deplasmanda 2-0 yenerken bu sezon 15'inci dış saha maçında ilk galibiyetini alan, ilk kez 2'de 2 yapan düşme hattının tek basamak üzerindeki Fethiye, son 5 hafta öncesi Karşıyaka ile arasındaki 10 puanlık farkı korudu. Karşıyaka, bu hafta Fethiyespor evinde cumartesi günü Sakaryaspor'u yener, kendisi de pazar günü Altay'ya oynayacağı derbisini kaybederse matematiksel olarak 38 yıl sonra 3. Lig'e düşecek. Ligde kalabilmek için kalan haftalarda Fethiye'nin tüm maçlarını kaybetmesi, Nazilli'nin de 29 puana ulaşmaması koşuluyla en az 3 galibiyet, 2 beraberlik alması gereken Karşıyaka için 5'te 5 yapması dahi rakipleri takılmazsa yetmeyecek.
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Kaf-Kaf için kritik hafta
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