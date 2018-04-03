Kaf-Kaf için kritik hafta

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 8 maçlık yenilgi serisini düşme hattındaki rakiplerinden Nazilli Belediyespor'u 4-1 yenerek bitiren Karşıyaka, 3 puana rağmen Fethiyespor'un da kazanmasıyla umutlanamadı. Kırklarelispor'u deplasmanda 2-0 yenerken bu sezon 15'inci dış saha maçında ilk galibiyetini alan, ilk kez 2'de 2 yapan düşme hattının tek basamak üzerindeki Fethiye, son 5 hafta öncesi Karşıyaka ile arasındaki 10 puanlık farkı korudu. Karşıyaka, bu hafta Fethiyespor evinde cumartesi günü Sakaryaspor'u yener, kendisi de pazar günü Altay'ya oynayacağı İzmir
derbisini kaybederse matematiksel olarak 38 yıl sonra 3. Lig'e düşecek. Ligde kalabilmek için kalan haftalarda Fethiye'nin tüm maçlarını kaybetmesi, Nazilli'nin de 29 puana ulaşmaması koşuluyla en az 3 galibiyet, 2 beraberlik alması gereken Karşıyaka için 5'te 5 yapması dahi rakipleri takılmazsa yetmeyecek.