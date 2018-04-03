Karşıyaka’ya müjde üstüne müjde verdi

Partisinin Karşıyaka İlçe Kongresi'nde konuşan AK Parti İzmir
Milletvekili Kerem Ali Sürekli, Karşıyaka'ya yapılması planlanan ancak itirazlar ve davalarla karşı karşıya kalan statla ilgili bürokratik aşamaların tamamlanmak üzere olduğunu, ruhsat aşamasına gelindiğini söyledi. AK Parti İzmir Gençlik Kolları İl Başkan Yardımcısı İsmail Çiftçioğlu'nun genel merkezin adayı olarak girip, delegeler tarafından oylanarak başkan seçildiği AK Parti Karşıyaka İlçe Kongresi'nde konuşan Sürekli, önemli açıklamalar yaptı. Karşıyaka Stadı'nın ruhsatı için Karşıyaka Belediyesi'ne başvuracaklarını, verilmemesi durumunda devreye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın devreye gireceğini ve ruhsatı alıp stadı yapacaklarını kaydeden Sürekli, "Başından beri uğraşıyoruz. Bundan sonra tek yetkili Karşıyaka yönetim kurulu. İZVAK ile beraber Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile beraber Karşıyaka yönetim kurulu stat için çalışıyorlar. İtirazlar vardı reddedildi. Şimdi bürokratik aşamalar hallediliyor. Ruhsat aşamasına gelindi. Ruhsat için başvuru yapılacak Karşıyaka'ya. Verirlerse verirler, vermezlerse Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan ruhsatı alacağız, stadı yapacağız. İnşallah davadan vazgeçerler. Vazgeçmezlerse Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile kulübümüz gereğini yapacak" dedi. Dar boğazda olan Karşıyaka Spor Kulübü'ne Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak'ın 3 milyon lira vererek destek olup Karşıyaka'nın puan silme cezasının önüne geçildiğini dile getiren Sürekli, "Zor günler geçiren kulübün her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz" diye konuştu. HASTANE GELİYOR
AK Partili Sürekli, Karşıyaka'ya 13 katlı, 150 yataklı devlet hastanesinin imar çalışmalarının İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde sürdüğünü dile getirerek, hastanenin Karşıyaka'ya yapılacağı müjdesini verdi. Semt polikliniğinin de faaliyete geçeceğini açıklayan Sürekli, şöyle devam etti; "Burası Karşıyaka Devlet Hastanesi'nin arkası. Hastane için uğraşıyoruz, çalışıyoruz. İmar çalışmaları Büyükşehir'de devam ediyor. 13 katlı, 150 yataklı, 24 bin metrekarelik Karşıyaka Devlet Hastanesi Karşıyaka'ya yapılacak. İşlemler sürüyor. En kısa zamanda semt polikliniği de faaliyete geçecek. Vatandaşların sıkıntısı bitecek." Katıldığı her ilçe kongresinde müjdeler vermeyi gelenek haline getiren Sürekli'nin bir diğer müjdesi ise Yamanlar Karagöl'de bağımlılıkla mücadele rehabilitasyon merkezleri yapılması hakkında oldu. Sürekli "Yamanlar'da Karagöl'de 40 hektar alan. Oraya bağımlılıkla mücadele kapsamında bir rehabilitasyon, AMATEM ve ÇEMATEM yapacağız. Hayırlı olsun" dedi. TOKİ'nin ilçeye konut yapacağını ifade eden Sürekli, "Karşıyaka'ya TOKİ konutlarını da getireceğiz. Bu da nokta" diye konuştu.