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kültürü, gurbette de yaşatılıyor

’da lıların kına ve düğünleri 'den gelen yerel sanatçılar ve yöresel elbiseler ile yapılıyor.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 3.4.2018 14:55
Kütahya kültürü, gurbette de yaşatılıyor

Herne şehrinde yaşayan 'nın Emet ilçesinden Hanife ve Gediz ilçesinden 'in kınasında yöresel kıyafet olan şalvar giyildi ve Kütahya yöresi sanatçıları ile eğlence yapıldı.

Kütahyalılar kına ve düğünlerinde, Kütahya'dan getirilen 3 etek ve şalvar, günümüzde nadir bulunan 80 yıllık kıyafetlerle yapılıyor. Kına ve düğün için 'den gelen Emel Örgün Kurt ve Halil İbrahim Kesen , 'da yaşayan Kütahyalı sanatçı Kadir Şahin ve orkestrası eşlik etti.

Almanya'da Kütahyalılar ve Bursa Zonguldaklılar derneklerinin yapacağı eğitime destek gecesi için gelen Bursa Kütahyalılar Dernek Başkanı Beyhan Gündüz, "Avrupa'nın göbeğinde Kütahyamızın yöresel sanatçı ve kıyafetleri ile yapılan kına ve düğünler gerçekten biz Kütahyalıları duygulandırmıştır. Bursadaki Kütahya'lı ve Zonguldaklı kardeş derneklerin ortaklaşa gerçekleştirdiği geceye katılan tüm gurbetçileri teşekkür ederim" dedi

Almanya Wuppertal Kütahyalılar dernek başkanı İsmail Taşcıoğlu, "Avrupadaki Kütahya'lı derneklerin çalışma ve gayretlerinin doğru ve emin adımlarla yapıldığının delilidir.Emet ve Gedizli çiftimizin yöresel kına ve düğünlerini tebrik eder diğer tüm hemşerilerimize her türlü desteklerimizi sağlayacağımızın bilinmesini isterim. Hanefi ve Sezer Özdemir çiftimize Ömür boyu mutluluklar dileriz" diye konuştu. (EFE)

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Kütahya kültürü, gurbette de yaşatılıyor
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