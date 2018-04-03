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spor TFF 2. Lig’e düştü

Giriş Tarihi: 3.4.2018
Manisaspor TFF 2. Lig’e düştü
Spor Toto 1. Lig'de pazar günü konuk olduğu Tetiş Yapı Elazığspor'a 8-1 yenilen Grandmedical spor, bitime 5 hafta kümeden düşmesi kesinleşti. Ligde 29 maç sonunda 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 19 yenilgi alan Grandmedical Manisaspor, TFF Lisans Kurulu ve FIFA'dan aldığı 9 puan silme cezası nedeniyle 29. haftayı 15 puanla tamamladı. Daha önce Süper Lig'de 6 sezon mücadele eden Grandmedical Manisaspor, en son 2015-2016 sezonunda 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluğa ulaşıp 1. Lig'e çıkmıştı. Grandmedical Manisaspor, 7. kez lige veda etti.
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Manisaspor TFF 2. Lig’e düştü
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