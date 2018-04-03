NTO üyeleri nefes alacak

Arslan, nefes kredisinde faizlerin aylık yüzde 0,99, yıllık yüzde 11,88 olarak belirlendiğini, kredi vadesinin, ilk 6 ay geri ödemesiz, takip eden 12 ay eşit taksitli olmak üzere toplam 18 ay olacağını belirtti.

Nazilli Ticaret Odası üyelerinin Nefes Kredisi'ni önümüzdeki haftalardan itibaren kullanabileceklerini ifade eden Arslan, "Üyelerin yaklaşık 15 Milyon TL ile 20 Milyon TL arasında kredi kullanabilecekleri finansmanın hazırlığının yapıldı. 1 Nisan'da yapılan seçim sürecinin tamamlanmasının ardından ilgili işlemlere başlanacak. Önümüzdeki hafta kredi kullanımına başlanabilecek. TOBB üyesi firmalar üye olduğu Oda-Borsa'ya giderek "TOBB Nefes Kredisi Başvurusu" için faaliyet belgesi isteyecek. Aldığı faaliyet belgesi ile 6 bankanın Türkiye genelindeki şubelerine giderek TOBB Nefes Kredisi başvurusu yapacak. Bankalar, KOBİ'nin TOBB Nefes Kredisi başvurusunu alacak, KGF ile birlikte krediye uygunluğu değerlendirecek. Değerlendirme süreci olumlu sonuçlanırsa, bankalar, KOBİ'ye TOBB Nefes Kredisi kullandıracak. Bankaların TOBB Nefes Kredisi için alacağı masraf kefalet oranının yüzde 0,03'ü (onbinde üç) ile sınırlı olacak. Dolayısıyla bankalar 51 TL'nin üzerinde masraf almayacak. Üyeler düşük faiz ve uzatılmış yeni vadenin yanı sıra düşük masraftan da yararlanacak" dedi.

