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Öğrenciler vida çivi kullanmadan mobilya tasarladı

ve İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ile Endüstriyel ü 3. sınıf öğrencileri, "Öğren, oku oyna" temalı oluşturdukları mobilya koleksiyonunu İzmir Ticaret Odası sergi salonunda izleyenlerin beğenisine sundu.

DHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 3.4.2018 10:09 Güncelleme Tarihi: 3.4.2018 10:10
Öğrenciler vida çivi kullanmadan mobilya tasarladı

İEÜ ve Öğretim Görevlileri Stefano Pugliese, , ve 'ın öncülüğünde öğrencilerin çalışmaları 13 Nisan'a kadar sergilenecek. Yaklaşık 70 öğrenci, çocukların öğrenmesine ve oyuna yönelik banklar, kitaplıklar ve salıncaklar tasarlandı.

Sergiye İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı ve öğretim üyeleri katıldı. Prof. Dr. Bulgun, öğrencilerin bu yıl açık alanda ve iç mekanda kullanıma uygun mobilyalar oluşturduğuna dikkat çekerek, "Öğrencilerimiz bütün çalışmalarını ahşap atölyemizde gerçekleştirdi. El ürünü olan bu çalışmalar, birbirine geçerek monte edildi. Kesinlikle vida, başka ekipmanlar kullanılmadı" dedi.

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Öğrenciler vida çivi kullanmadan mobilya tasarladı
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