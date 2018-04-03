Öğrenciler vida çivi kullanmadan mobilya tasarladı

İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Görevlileri Stefano Pugliese, Hande Atmaca, Çağdaş Cantürk ve Dr. Esra Bici Nasır'ın öncülüğünde öğrencilerin çalışmaları 13 Nisan'a kadar sergilenecek. Yaklaşık 70 öğrenci, çocukların öğrenmesine ve oyuna yönelik banklar, kitaplıklar ve salıncaklar tasarlandı.

Sergiye İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Yazgan Bulgun ve öğretim üyeleri katıldı. Prof. Dr. Bulgun, öğrencilerin bu yıl açık alanda ve iç mekanda kullanıma uygun mobilyalar oluşturduğuna dikkat çekerek, "Öğrencilerimiz bütün çalışmalarını ahşap atölyemizde gerçekleştirdi. El ürünü olan bu çalışmalar, birbirine geçerek monte edildi. Kesinlikle vida, başka ekipmanlar kullanılmadı" dedi.