‘Orman yangınları bilinçsizlikten çıkıyor’

İzmir
'de
son 30 yıl içinde orman yangınlarında toplam 45 bin hektar alan zarar görürken, yine aynı dönem içinde toplam 128 bin hektar alan ağaçlandırıldı. Vali Yardımcısı Sultan Doğru başkanlığında toplanan İzmir İli 2018 Yılı Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu toplantısında konuşan İzmir Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal, yangınların ihmal ve dikkatsizlik de olsa yüzde 95'nin insan faktöründen çıktığını bu yüzden eğitim ve bilinçlenmenin şart olduğunu söyledi. Yanan alanları yılı içinde hemen ağaçlandırdıklarını belirten Aybal "2017 yılında İzmir'de; Menderes, Bayındır ve Foça'da olmak üzere 3 büyük yangın yaşadık. Yine bunların dışında toplam 220 ayrı yangında da zarar gören alanlara toplam 4 milyon fidan diktik. Vatandaşlarımızdan ricamız kendilerine gösterilen mesire piknik alanları dışında ateşli piknik yapmamaları, tarla bahçe temizlikleri için kesinlikle ateş yakmamalarını istiyoruz. Gördükleri en ufak bir dumanı da ücretsiz ALO 177 ihbar hattına bildirmelerini istiyoruz" dedi.