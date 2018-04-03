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e çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

'in Ödemiş ilçesinde, seyir halindeki e aynı yöne giden Doğan Özdemir yönetimindeki arkadan çarptı. da traktör sürücüsü Selahattin Sevim (49) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

DHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 3.4.2018 09:25
Otomobil traktöre çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

, Demircili Mahallesi'nde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. 30 yaşındaki Doğan Özdemir idaresindeki 35 ABD 618 plakalı , aynı yöne giden Selahattin Sevim yönetimindeki 35 ZA 0633 plakalı e arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle ortadan ayrılan traktörün sürücüsü Selahattin Sevim ve traktörde yolcu olarak bulunan eşi Rukiye Sevim (46) ile otomobil sürücüsü Doğan Özdemir yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Selahattin Sevim yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, eşi Rukiye Sevim'in ise tedavisi sürüyor.
Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü Doğan, tedavisinin tamamlanmasının ardından jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Otomobil traktöre çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
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