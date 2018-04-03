Siteler Mahallesi turunç ve ıhlamur kokacak

Daha yeşil bir Aliağa için çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdüren Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü kent merkezinde ihtiyaç duyulan yerleri yeşillendirmeye ve ağaçlandırmaya devam ediyor. Ağaçlandırma çalışmaları ile refüjler ve kavşaklar başta olmak üzere park ve bahçe gibi pek çok alanda ağaç dikim faaliyetleri sürüyor.

Siteler Mahallesini ağaçlandırma programına dahil eden belediye ekipleri burada başlattığı geniş çaplı çalışma ile Şehit Binbaşı Yavuz Başayar Caddesine boyları 2 metreyi bulan 250 adet turunç ağacı, 9 Eylül Caddesine ise 240 adet ıhlamur ağacı dikti. Yapılan çalışma ile Aliağa'da ilk defa turunç ve ıhlamur ağaçları bir caddeyi süsleyecek. Refüjlerde yapılan ağaç dikimi sonrasında çimlendirme yapılarak yeşil oranı arttırıldı. Ayrıca deforme olmuş bordürlerde belediye ekipleri tarafından yenilendi.



LED AYDINLATMA YÜZDE 50 TASARRUF SAĞLAYACAK

Fen İşleri Müdürlüğü'nün de dahil olduğu çalışmalarda eski aydınlatma direkleri sökülerek yerlerine kent estetiğine uygun armatür aydınlatma sistemleri konuluyor. Görsel açıdan vatandaşların beğenisini kazanan Selçuklu motiflerine hakim yeni nesil armatürler led özelliği sayesinde yüzde 50 de tasarruf sağlayacak.

Kentin yeşil dokusuna katkı sağlamak için var güçleriyle çalıştıklarını belirten Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Harun Selim Tosun, "Kentin estetiği açısından parklarımızın, caddelerimizin, sokaklarımızın yeşil bir görünüme kavuşmasını istiyoruz. Siteler Mahallesinde yaptığımız çalışma ile de turunç ve ıhlamur ağaç dikimi yaptık. Aliağa'da ilk kez yapılan bu çalışma Siteler Mahallesine ayrı bir hava katacak. Aliağamızın daha yeşil ve daha estetik bir görünüme kavuşması için yaptığımız bu çalışmalara her geçen gün bir yenisini ekleyeceğiz" dedi.



