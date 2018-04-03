Usta sanatçılar Dalyan’da buluşuyor2. Dalyan Sanat Festivali

Ortaca Belediyesi'nin ev sahipliğinde geçtiğimiz yıl "Dalyan Açık Hava Resim Çalıştayı" adı altında düzenlenen festival bu yıl "Sanat Hayattır" sloganıyla resim, fotoğraf, cam sanatı, seramik, karikatür, ebru gibi farklı sanat disiplininde 25 sanatçıyı bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Rasim Ülgen, Fevzi Yavuz ve Saba Sakarya'nın organizasyonunu yaptığı 2. Dalyan Sanat Festivali'nin sanat danışmanlığı ise Orhan Zafer tarafından yürütülüyor.

Festivalin sanat danışmanı Orhan Zafer, içeriği ve sosyal sorumluluk projeleriyle sanatsal olarak oldukça zengin bir programın organizasyon ekibi tarafından planlandığını söyledi.

"Kaunosta Zaman" temasının festival sanatçılarının eserlerine yansıması için çalışmalara başlamadan önce "foto safari-eskiz maratonu" gibi kültür ve sanat gezileri planlandığını aktaran Zafer; "Dalyan Sanat Festivali için sanatçıların üretimleri yanında sosyal sorumluluk projeleri de düşünüldü. Bunlardan ön önemlileri Ortaca ilçesi sınırlarındaki öğrenciler arası Resim Yarışması, 23 Nisan tarihinde çocuklarla festival sanatçılarının ortak atölye çalışmaları ve fotograf sergisi ile çocuklarla sanatı buluşturmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Bu yıl ikincisi düzenlenecek festivalin hayata geçmesi için kapsamlı bir sanat ortamı sağlayan Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik'e teşekkür ettiklerini dile getiren Zafer; "Organizasyon ekibiyle özverili ve uyumlu çalışmaları ile Ortaca Kent Konseyi Genel Sekreteri Nilgün Türk'e, festivalin görsel materyallerini hazırlayan sevgili Dilara Ülgen'e ve elbette bu Sanat Festivali'ne kıymetli zamanlarını ayıran değerli sanatçı dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Festivale katılacak sanatçılar ise şu isimlerden oluşuyor; Yusuf Tarım, Mehmet Hacıfettahoğlu, Mümin Candaş, Musa Güney, Fevzi Yavuz, Saba Sakarya, Arezou Behrang, Hamiyet Köseoğlu, Mustafa Köseoğlu, Salih Mustafa Çizel, Sefer Örçen, Emine Teker, Aycan Yılmaz, Orhan Zafer, Coşkun Uzankaya, Aziz Özdemir, Ömer Göker, Ali Asgar Şahin, Rana Sirkecioğlu, Cemil Cahit Dumlupınar, Filiz Ermutlu, Mehmet Sakınç, Özdemir Sınmaz.