Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Afyonkarahisar’da kaza yapan avukat hayatını kaybetti

’da kaza yapan avukat hayatını kaybetti

’da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018 10:48
Afyonkarahisar’da kaza yapan avukat hayatını kaybetti

Kaza, -Eskişehir karayolu Yaylabağı beldesi sınırlarında meydana geldi. Avukat Halil Tanan (36) idaresindeki 03 AV 654 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Sürücü kaza yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan Fadime Yavuz (24) ve Rabia Ağdacı (23) ise yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Dinar ilçesi Haydarlı beldesi nüfusuna kayıtlı olan Avukat Halil Tanan'ın yarın öğle namazını müteakip memleketinde toprağa verileceği öğrenildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Afyonkarahisar’da kaza yapan avukat hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN