Afyonkarahisar'da sağlıklı yaşam için pedal çevirdiler

Yeşilay Derneği Afyonkarahisar Şubesi ve Bisikletliler Derneği işbirliğiyle 'Sağlıklı Yaşam İçin Pedala Bas' sloganıyla düzenlenen bisiktlet turu, Afyonkarahisar Perşembe Akşamı Bisikletçileri Grubu ve Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Bisiklet Topluluğu üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. Afyonkarahisar Zafer Müzesi önünde toplanan bisikletliler, şehir merkezi içerisinde tur attı. Trafik polislerinin eskortluğunda gerçekleştirilen turda, bisikletliler sağlıklı yaşama dikkati çekmeye çalıştı.

Etkinliğin 8'inci kez düzenlendiğini ve 35 ilde aynı zamanda gerçekleştirildiğini söyleyen Yeşilay Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Yusuf Gökçe, dernek olarak vatandaşın sağlıklı yaşam becerilerine katkı sunmak için çalıştıklarını aktardı. Gökçe, toplum sağlığını ilgilendiren etkinliklerinin devam edeceğini sözlerine ekledi.