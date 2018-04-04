Alex genç futbolcuların sorularını yanıtladı

Petrol
Ofisi'nin, Altınordu ile "yol arkadaşlığı" kapsamındaki desteğiyle Türkiye'ye gelen Fenerbahçe'nin eski Brezilyalı futbolcusu Alex, bu yıl 5.'si düzenlenecek 21 ülkeden 56 takımın katılacağı 12 Yaş Altı İzmir
Cup'ın tanıtımı için Çırağan Sarayı'nda düzenlenen basın toplantısına katıldı. Toplantıda, Alex de Souza'nın yanı sıra Altınordu Kulübü Başkan Vekili Barış Orhunbilge ve Petrol Ofisi Yönetici Ortağı Mehmet Abbasoğlu yer aldı. Alex, "Altınordu'ya projeden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Gelecekte meyvelerinizi alacağınız projeye gönül vermek kolay değildir" dedi. Alex, konuşmasının ardından Altınordu Kulübünün altyapısında oynayan 4 genç futbolcunun sorularını yanıtladı. İzmir Cup, 6 Nisan'da Alex'in vuruşuyla başlayacak.