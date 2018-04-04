Alsancak Stadı’na yapı ruhsatı verildi

İzmir
'deki stadyum sorunu bir bir çözülmeye başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kente yapımı planlanan Göztepe Alsancak ve Karşıyaka statları için yapılan engellemeler bir bir aşılıyor. İhalesi yapılan ve yer tahsisi gerçekleştirilen Alsancak Stadı'na İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, Otopark Yönetmeliğine uygun olmaması nedeniyle inşaat ruhsat vermemesi üzerine, stadyumun bitişik parselinde yer alan ve kullanım hakkı Dokuz Eylül Üniversitesi'ne (DEÜ) ait arazinin 8 bin 26 metrekaresinin otopark amaçlı olarak Spor Bakanlığı'nın kullanımına ayrılmasıyla çözüldü. Araziyi kullanan DEÜ Rektörlüğü ve arazi sahibi Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün onayıyla toplam 427 araçlık otopark alanı oluşturuldu. 22 Şubat 2018'de yayınlanan yeni Otopark Yönetmeliği'ne uygun olarak düzenlenen projenin inşaat ruhsatı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Önümüze çıkartılan bütün zorluklara rağmen Alsancak Stadı'nın ruhsatı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verildi. Hayırlı uğurlu olsun" diyerek inşaat ruhsatının fotoğrafını paylaştı.