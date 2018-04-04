Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Aydın’da 'Balık ye sağlıklı ol' eğitimleri devam ediyor

’da ' ye sağlıklı ol' leri devam ediyor

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ilkokul öğrencilerine yönelik " Yiyorum Sağlıklı Büyüyorum" konulu ler hız kesmeden devam ediyor.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018 09:24
Aydın’da 'Balık ye sağlıklı ol' eğitimleri devam ediyor

Şimdilik İlkokul öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen ler ilerleyen süreçte eğitimin değişik kademesindeki öğrenciler içinde uygulanması planlanıyor. yemenin faydaları, suları koruma, bazı balıkların tanıtımı ve balıkların asgari avlanabilir boy ölçülerini kapsayan eğitimler İl Müdürlüğündeki su ürünleri mühendisleri tarafından veriliyor.

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fuat Fikret Aktaş eğitimlerle ilgili olarak,

"Dünyada yıllık balık tüketimi yıllara göre değişmekle birlikte yüzde 16-18, bizde ise bu oran yüzde 6-7 civarında. Bu oranı artırmak ve çocuklarımızın daha sağlıklı beslenmesini sağlamak için bu tür bir eğitimi uygun gördük. Aydın merkezde başlayan bu eğitimleri ilerleyen süreçlerde ilçelerimizde de uygulamaya başlayacağız" dedi.

Eğitim öncesinde öğrencilere İl Müdürlüğü tarafından hazırlanıp temin edilen, balık yemenin faydalarını anlatan balık temalı takvim, bloknot ve kalem gibi eğitim materyalleri hediye edildi. Bu dönem üç okulda gerçekleştirilen eğitimler okul idareleri ve öğrenciler tarafından ilgiyle karşılandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Aydın’da 'Balık ye sağlıklı ol' eğitimleri devam ediyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN