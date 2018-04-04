Aydın’da 'Balık ye sağlıklı ol' eğitimleri devam ediyor

Şimdilik İlkokul öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen eğitimler ilerleyen süreçte eğitimin değişik kademesindeki öğrenciler içinde uygulanması planlanıyor. Balık yemenin faydaları, suları koruma, bazı balıkların tanıtımı ve balıkların asgari avlanabilir boy ölçülerini kapsayan eğitimler İl Müdürlüğündeki su ürünleri mühendisleri tarafından veriliyor.

Aydın İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fuat Fikret Aktaş eğitimlerle ilgili olarak,

"Dünyada yıllık balık tüketimi yıllara göre değişmekle birlikte yüzde 16-18, bizde ise bu oran yüzde 6-7 civarında. Bu oranı artırmak ve çocuklarımızın daha sağlıklı beslenmesini sağlamak için bu tür bir eğitimi uygun gördük. Aydın merkezde başlayan bu eğitimleri ilerleyen süreçlerde ilçelerimizde de uygulamaya başlayacağız" dedi.

Eğitim öncesinde öğrencilere İl Müdürlüğü tarafından hazırlanıp temin edilen, balık yemenin faydalarını anlatan balık temalı takvim, bloknot ve kalem gibi eğitim materyalleri hediye edildi. Bu dönem üç okulda gerçekleştirilen eğitimler okul idareleri ve öğrenciler tarafından ilgiyle karşılandı.

