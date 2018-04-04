Cumhurbaşkanı milli yüzücü ile görüştü

Ailesinin destekleriyle 9 yaşından itibaren yüzme sporunda önemli dereceler elde eden ve milli formayı terleterek başarılar kazanan otizmli özel sporcu 18 yaşındaki Şevval Tekin, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın İstanbul'dan Ankaraya gelişinde karşılamak için bekleyen Avrupa ve Dünya Şampiyonu olan otizmli özel sporcuların bulunduğu kafilede yer aldı. Kafileye Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya da eşlik etti. ÖZEL OLARAK İLGİLENDİ
Erdoğan çiftini karşılayan sporcularla birlikte gelen otizmli öğrenciler ise mehter gösterisi sundu. Otizmli öğrenciler "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısını seslendirdi. Karşılama etkinliğinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, öğrenci ve sporcular ile bir süre sohbet etti ve kendileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir
li milli yüzücü Şevval Tekin ile özel olarak ilgilendi. Milli sporcu ile bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şevval Tekin'e başarılarının devamını diledi.