Denizlerden sonra sıra plajlarda

Geçtiğimiz günlerde Ören sahil şeridinde deniz temizliklerine start veren Burhaniye Belediyesi, plaj ve kum temizlikleri için de mesaiye başladı.

Uzun yıllardır mavi bayrağa sahip denizi ve bakımlı plajlarıyla her sene tatilcilerden tam not alan, 21 kilometre sahil şeridine sahip Burhaniye'de, plaj kumlarının havalanması ve otlardan arındırılması için yapılacak sürülme ve düzleme çalışmaları, ilk olarak Ören sahil şeridinde başladı. Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında plaj kumları üç defa sürüldükten sonra, eleme işlemine geçilecek. Burhaniye Belediyesi olarak ilçe sahillerinde mavi bayraklı plajlar için belirlenen kriterleri sağlamanın ve sürdürüyor olmanın gururunu yaşadıklarını söyleyen Belediye Başkanı Necdet Uysal, "Mavi bayraklı sahillerimizde, kış aylarında oluşan kirliliğinin giderilmesi için belediye olarak elimizden gelen hassasiyeti ve sorumluluğu gösteriyoruz. Her sene aldığı mavi bayraklarla turizm kenti olduğunu tescilleyen Burhaniyemiz'de sahil bakımına da büyük önem veriyoruz. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz, daha temiz bir Burhaniye için gece gündüz demeden çalışıyor. Yaz sezonunda vatandaşlarımızın rahatça denize girebilmeleri için temizlik çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz" dedi.



BUGÜN NELER OLDU