DEÜ Rektörü Çelik orkestra yönetti

BUGÜN NELER OLDU

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Senatosu ve Yönetim Kurulu, Devlet Konservatuvarı'nda bir araya gelerek, üniversitenin çalışmalarıyla ilgili toplantı yaptı. Çalışmaların masaya yatırıldığı toplantı DEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik, başkanlığında gerçekleştirildi. Rektör Çelik, üniversite yönetmeyi orkestra yönetmeye benzeten Konservatuvar Müdürü Prof. Ümit İşgörür'ün daveti üzerine sürpriz yaparak şahneye çıktı. Şef bastonunu eline alan Rektör Çelik, Avusturyalı bestekar Franz Von Suppe'nin 'Light Cavalry Overture' adlı eserini yönettti. Rektör Çelik'e akademisyenler de alkışlarıyla destek verdi. Rektör Vekili Çelik'in performansı beğenildi. Performanstan sonra sahneye çıkan Konservatuvar Müdürü Prof. Ümit İşgörür, DEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik'e kullandığı şef bastonunu hediye etti.