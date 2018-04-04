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’de MHP’den AK Parti’ye ziyaret

MHP İl Başkanı Necat Karataş, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül’e nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Şengül, yerelde ittifaka yönelik çalışmanın olmadığını vurguladı

Giriş Tarihi: 4.4.2018
İzmir’de MHP’den AK Parti’ye ziyaret
AK Parti ile MHP arasındaki dostane ilişkiler devam ediyor. MHP İl Başkanı Necat Karataş, AK Parti İzmir Başkanı aydın Şengül'ü makamında ziyaret etti. Şengül'ün başkan olmasının ardından ilk kez bir araya gelen ikili, bundan sonraki süreçte daha sık görüşeceklerinin sinyallerini verdi. Gündeme ilişkin konuların konuşulduğu görüşmenin ardından açıklama yapan Başkan Şengül, "Son dönemde gündemde, MHP ile AK Parti'nin yaptığı ittifak anlaşması var. İnşallah 2019'da yereldeki çalışmayı AK Parti ve MHP teşkilatlarıyla eş güdüm içerisinde yürüteceğiz. Onlar kendi çalışmalarını yürütecek, biz kendi çalışmalarımızı yürüteceğiz"dedi. "Yerelde ittifak olacak mı?" sorusuna cevap veren Şengül, "Şu an yerelde böyle bir çalışma yok. Olursa gerekli bilgilendirmeyi yaparız. Sizlerin haberi olur" dedi.

REKABET OLACAK
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde bir ittifakın söz konusu olduğunu vurgulayan MHP İzmir İl Başkanı Karataş "Devlet Bahçeli siyasi hayatı boyunca kapalı kapılar ardından bir çalışma içinde olmamıştır. İlerleyen süreçte İzmir'de AK Parti ile tatlı rekabet yaşayacağız diye düşünüyorum" diye yanıt verdi.

BAYRAK DEĞİŞİMİ
Öte yandan AK Parti İzmir İl Teşkilatı'nda bayrak değişimi sürüyor. AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı olarak atanan Dilek Yıldız Büyükdağ, düzenlenen törenle görevini Gözde Keskin'den teslim aldı. AK Parti Genel Merkezi, yaptığı değerlendirmelerin ardından İzmir Gençlik Kolları Başkanı Adil Yüksel'i görevden alarak yerine Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Eyüp Kadir İnan'ı (26) getirdi.
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İzmir’de MHP’den AK Parti’ye ziyaret
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