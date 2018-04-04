İzmir’de MHP’den AK Parti’ye ziyaret

AK Parti ile MHP arasındaki dostane ilişkiler devam ediyor. MHP İzmir
İl Başkanı Necat Karataş, AK Parti İzmir Başkanı aydın Şengül'ü makamında ziyaret etti. Şengül'ün başkan olmasının ardından ilk kez bir araya gelen ikili, bundan sonraki süreçte daha sık görüşeceklerinin sinyallerini verdi. Gündeme ilişkin konuların konuşulduğu görüşmenin ardından açıklama yapan Başkan Şengül, "Son dönemde gündemde, MHP ile AK Parti'nin yaptığı ittifak anlaşması var. İnşallah 2019'da yereldeki çalışmayı AK Parti ve MHP teşkilatlarıyla eş güdüm içerisinde yürüteceğiz. Onlar kendi çalışmalarını yürütecek, biz kendi çalışmalarımızı yürüteceğiz"dedi. "Yerelde ittifak olacak mı?" sorusuna cevap veren Şengül, "Şu an yerelde böyle bir çalışma yok. Olursa gerekli bilgilendirmeyi yaparız. Sizlerin haberi olur" dedi. REKABET OLACAK
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde bir ittifakın söz konusu olduğunu vurgulayan MHP İzmir İl Başkanı Karataş "Devlet Bahçeli siyasi hayatı boyunca kapalı kapılar ardından bir çalışma içinde olmamıştır. İlerleyen süreçte İzmir'de AK Parti ile tatlı rekabet yaşayacağız diye düşünüyorum" diye yanıt verdi. BAYRAK DEĞİŞİMİ
Öte
yandan AK
Parti İzmir İl Teşkilatı'nda
bayrak değişimi sürüyor.
AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı
olarak atanan Dilek Yıldız Büyükdağ,
düzenlenen törenle görevini Gözde Keskin'den
teslim aldı. AK Parti Genel Merkezi, yaptığı
değerlendirmelerin
ardından İzmir Gençlik
Kolları Başkanı
Adil Yüksel'i görevden
alarak yerine
Merkez Karar ve
Yönetim Kurulu
(MKYK) Üyesi
Eyüp Kadir
İnan'ı (26)
getirdi.