Kazadan kurtulan öğrencilerin yeni fotoğrafları ortaya çıktı

Muğla'nın Fethiye ilçesi Hamam Koyu mevkiine dalış için gelen İstanbul Sabancı Üniversitesi Dalış Grubunu taşıyan teknenin batış nedeni araştırılıyor. 71 öğrenci ve 8 mürettebatın bulunduğu sırada batan teknenin batma sebebinin belirlenmesi için bilirkişi heyeti oluşturuldu.

Fethiye Deniz Ticaret Odası Başkanı Şaban Arıkan, bugün bazı yayın organlarında teknenin kapasitesinin 50 kişi olduğu gerekçesiyle battığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Yaşanan kazada kapasite aşımı gibi bir ihmalin söz konusu olmadığına dikkat çeken Arıkan, yaptığı açıklamada, "Teknenin kapasitesi 105 kişi.

Bazı basın yayın organlarında çıkan haber gerçeği yansıtmıyor. Tekneler Sahil Güvenlik ve Liman Başkanlığı tarafından denetlenir. Teknenin batması için birçok neden var. İçeriden bir vana kopmuş ya da hava sert olduğu için arka tarafından su almış olabilir. Kesin sonuç bilirkişi raporundan sonra anlaşılacak" dedi.



KAYALIKLARDA KURTARILMAYI BEKLEDİLER

Öte yandan, tekne kazasından sağ olarak kurtarılan 71 öğrenci ve 8 mürettebatın kaza sonrası çekilmiş yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğraflarda, batan tekneden yüzerek kıyıya ulaşan öğrencilerin bir kayalıkta toplanması ve elleriyle yardım işareti yaptıkları anlar yer aldı.

