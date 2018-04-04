Polisin uyguladığı şiddet kamerada

BUGÜN NELER OLDU

Dikili İlçesi'nde 30 aralık 2017 tarihinde meydana gelen olayda, hastaneye polis aracıyla getirilen iki şahıs yaklaşık 10 dakika arayla hastanede polis ekipleri tarafından darp edildi. Hastane içerisinde ise bir şahsın yine darp edilme anı da kameralara yansıdı. Görüntülerin kendisine bir müvekkili tarafından ulaştığını belirten Avukat Kubilay Büber, "Hiç kimsenin hiç kimseye böyle bir fiziksel bir ceza verme hak ve yetkisi yoktur. Cezayı ancak kanunlar çerçevesinde yargıçlar takdir eder" dedi.