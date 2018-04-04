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Germencik Belediye Başkanı , 5 Nisan ’nü kutladı.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018 12:00
Ümmet Akın, Avukatlar Günü’nü kutladı

Germencik Belediye Başkanı ; "Adalet, toplumu bir arada tutan ve toplumsal barışı sağlayan en temel değerdir. Avukatlarımız, hakların korunmasında, adaletin sağlanmasında ve toplumsal ilişkilerde karşılaşılan sorunların giderilmesinde çok önemli bir görevi yerine getirmektedirler. Hukuk sistemi içerisinde çok önemli bir yere sahip olan avukatlık mesleği, adaletin tecellisi ve tesisi hususunda sağladığı katkıları son derece önemli ve göz ardı edilemeyecek kadar büyüktür. Hukukun üstünlüğüne, yargı bağımsızlığına ve adil yargılanma hakkına olan inancımızı muhafaza ederek, insan haklarını, adaletli bir şekilde koruyup yüceltmek adına çıktığı yolda taviz vermeden yürüyüşünü sürdüren, toplumun hak ve özgürlüklerine ve Cumhuriyetimizin temel niteliklerine sahip çıkan, geleceğimizin savunucusu avukatlarımızın 5 Nisan nü kutlarım" dedi.

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Ümmet Akın, Avukatlar Günü’nü kutladı
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