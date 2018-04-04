Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Vize işlemleri artık Çeşme’de de yapılacak

Vize işlemleri artık Çeşme’de de yapılacak

Giriş Tarihi: 4.4.2018
Vize işlemleri artık Çeşme’de de yapılacak
İzmir Çeşme'ye 20 dakika uzaklıktaki Yunanistan'ın Sakız Adası'na gidebilmek için gereken vize işlemleri artık Çeşme'de yapılabilecek. Vize işlemlerini yapan VFS Global Gateway Management, Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda vize işlemlerine başladı. Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü'nün verdiği kokteylde bir konuşma yapan Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia, 30 Eylül tarihine kadar olan 6 aylık dönem için Çeşme, Kuşadası ve Ayvalık'ta 3 yeni vize merkezinin faaliyete geçtiğini açıkladı. Öte yandan Çeşme-Sakız arası taşımacılık yapan şirket ve acentelerin durumdan memnun olduğu öğrenildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Vize işlemleri artık Çeşme’de de yapılacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN