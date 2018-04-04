Vize işlemleri artık Çeşme’de de yapılacak

BUGÜN NELER OLDU

Çeşme'ye 20 dakika uzaklıktaki Yunanistan'ın Sakız Adası'na gidebilmek için gereken vize işlemleri artık Çeşme'de yapılabilecek. Vize işlemlerini yapan VFS Global Gateway Management, Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda vize işlemlerine başladı. Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü'nün verdiği kokteylde bir konuşma yapan Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia, 30 Eylül tarihine kadar olan 6 aylık dönem için Çeşme, Kuşadası ve Ayvalık'ta 3 yeni vize merkezinin faaliyete geçtiğini açıkladı. Öte yandan Çeşme-Sakız arası taşımacılık yapan şirket ve acentelerin durumdan memnun olduğu öğrenildi.