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11 ilde operasyonu

Ceyhan TORLAK
CEYHAN TORLAK Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 5.4.2018
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile (Fetullahçı Terör Örgütü) soruşturması kapsamında toplam 35 örgüt üyesi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından FETÖ'nün illegal faaliyetlerine yasal görüntü vermek için kurduğu sivil toplum kuruluşları ile derneklerin yönetici ve üyelerine yönelik önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi. İzmir merkezli Konya, Malatya, Muğla, Isparta, Adıyaman, Gaziantep, Amasya, Manisa, Balıkesir ve Uşak'ta olmak üzere toplam 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda hakkında gözaltı kararı çıkartılan 35 kişiden 21'i yakalanarak gözaltına alındı. 13 zanlıya yönelik yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
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11 ilde FETÖ operasyonu
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