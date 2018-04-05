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Cezaevi firarisi polisten kaçamadı

Giriş Tarihi: 5.4.2018
Cezaevi firarisi polisten kaçamadı
'Uyuşturucu madde ticareti yapmak'tan 8 yıl 6 ay hapis cezasına hükümlü olan ve Bursa'daki bir cezaevinden firar eden 36 yaşındaki Ö.A.'nın 'in Çeşme ilçesinde olduğunu öğrenen polis, peşine düştü. Geçtiğimiz gün saat 16.00 sıralarında, Şahin Tepe olarak bilinen bölgede polisi görünce kaçmaya çalışan Ö.A, ekiplerin operasyonuyla kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan Ö.A, sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Ö.A, Bursa'da firar ettiği cezaevine geri gönderildi.
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Cezaevi firarisi polisten kaçamadı
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