Cezaevi firarisi polisten kaçamadı

'Uyuşturucu
madde ticareti yapmak'tan 8 yıl 6 ay hapis cezasına hükümlü olan ve Bursa'daki bir cezaevinden firar eden 36 yaşındaki Ö.A.'nın İzmir
'in Çeşme ilçesinde olduğunu öğrenen polis, peşine düştü. Geçtiğimiz gün saat 16.00 sıralarında, Şahin Tepe olarak bilinen bölgede polisi görünce kaçmaya çalışan Ö.A, ekiplerin operasyonuyla kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan Ö.A, sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Ö.A, Bursa'da firar ettiği cezaevine geri gönderildi.