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Çivril'de kanser taraması devam ediyor

nin Çivril ilçesinde, Belediye ve İlçe Sağlık müdürlüğü tarafından ortaklaşa yapılan "Erken Teşhis, Hayat Kurtarır" projesi devam ediyor.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 5.4.2018 15:51
Çivril'de kanser taraması devam ediyor

tarafından 1-7 Nisan Kanser Haftası nedeniyle Çivril Devlet Hastahanesi Bahçesinde, İlçe Sağlık müdürlüğünce ortaklaşa yürütülen çalışma ile Ketem Tırı taramalara başladı. Çivril Belediyesi, toplumun sağlığı için 3 günde 409 kişiye kanser taraması yaptırdı.

Kanserde erken teşhise vurgu yapan Çivril Belediye Başkanı Gürcan Güven, "Kanser savaşında toplumsal bilinçlendirme ve farkındalık yaratmak için çalışırken; en çok erken tanının hayat kurtarıcı olduğuna dikkat çekilmelidir. Belediye olarak kanser ile mücadele adına birçok çalışma yapıyoruz, tüm mahalledeki bayanlarımızın hastaneye ulaşımları da buna dahil. Bu bağlamda 1 – 7 Nisan'da Kanserle mücadele haftasında Çivril Devlet Hastanesi Bahçesine kurulan tır 8 Nisan Cuma gününe kadar mamografi ve kanser tarama testlerimiz ücretsiz olarak yürütülmektedir.Tüm bayanlarımızı Kanserle Savaşa davet ediyoruz" dedi.

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Çivril'de kanser taraması devam ediyor
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