Emniyet Müdürü Demir, kafe işletmecileriyle buluştu

Kampüs bölgesindeki bir restoranda buluşma toplantısı düzenleyen Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir , iş veren kafe işletmecileriyle bir arada onların sorun ve isteklerini dinlemek için görüşmeler yaptıklarını söyledi. Sahada çalışan polis ile esnaflık yapan kişilerin uyum içinde çalışması için gereken tüm hassasiyetlerin dikkat edildiğini belirten Demir, kentte 2 bin 500 emniyet personelinin vatandaşın huzur içinde yaşaması için 24 saat görev yaptığının altını çizdi. Sürekli olarak sahada olan esnafın bazı konularda polise yardımcı olması gerektiğini ifade eden Demir, "Polisimiz 24 saat görevde ve sahada hizmet veriyor. Vatandaşımızın can ve mal güvenliği için buradayız. Değişik zamanlarda değişik kesimlerle görüşüyoruz. Denizli'de polise halkın desteği bir başka güzel. Bugün sizlerle olmanın keyfini, mutluluğunu ve kıvancını yaşıyoruz. Allah bu birliğimizi beraberliğimizi daim eylesin." dedi. Emniyet Müdür Yardımcısı Erdinç Gündüz, Asayiş Şube Müdürü Hasan Alpaslan Altuğ, Şehir İçi Trafik Denetleme Şube Müdürü Mithat Tüzüner ve kampüs bölgesinde işletmecilik yapan iş adamlarının katıldığı etkinlikte esnafın sorunları dinlenip sohbet edildi.

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