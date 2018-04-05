Geri dönüşümden yaptıkları heykelleri hediye ettiler

PAÜ Hastanesi Çocuk Hastalıkları katında yatan hastalar için özel bir okulun öğrencileri geri dönüşüm atıklarından yaptıkları çocuk heykellerini hediye ettiler. Okulun Görsel Sanatlar ve Müzik zümre sorumlusu Füsun Diriker, Görsel Sanatlar öğretmeni Okşan Şahin ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen etkinliğe PAÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Türkçüer de katıldı. Etkinlik hakkında bilgi veren Füsun Diker, "2017-2018 Eğitim Öğretim Yılında, Görsel Sanatlar Zümresi rehberliğinde sizlere özgün bir sergi hazırladık. Akademik başarılarıyla da bizleri gururlandıran öğrencilerimizin, yaratıcılıkları ve edindikleri becerilerle oluşturdukları ürünlerin bulunduğu "20. Yıl Sergisi" adlı koleksiyonda yaklaşık yetmiş eser bulunmakta olup koleksiyonun her parçası, öğrencilerimizin hayallerinin üç boyutlu yansımasıdır. Koleksiyonu hazırlamaktaki amacımız; her öğrencinin kendini özgürce ifade edebileceği bir ortamda, yeteneklerinin farkına varmalarını, estetik algılarını geliştirmelerini, grup çalışmalarıyla sorumluluk almalarını sağlayıp sevgi, saygı, yardımlaşmayı pekiştirmektir" dedi.

Başhekim Prof. Dr. İbrahim Türkçüer ise İlkokul 4. Sınıf Öğrencisi Deniz Ekin, ortaokul 6. sınıf öğrencisi Ceren Gürses, lise 9. sınıf öğrencisi Ece Özdemir ve öğretmenlerine emekleri için teşekkür ederek teşekkür belgesi verdi.