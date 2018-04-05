Hani köylünün malı köylüde kalacaktı?

BUGÜN NELER OLDU

Geçtiğimiz yıl ekim ayında CHP'li Bayındır Belediyesi'nin köy tüzel kişiliğine ait 80 dönümlük zeytinliği CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol'a satmasıyla başlayan köy tüzel kişiliğine ait malların satışına, bir yenisi de Seferihisar'da eklendi. CHP'li Seferihisar Belediyesi, İl Özel İdaresinin kapatılması ile birlikte mülkiyeti kendisine geçen Çamtepe Köyü'nde, üzerinde zeytin ağaçları bulunan 20 dönümlük yamaç araziyi 29 yıllığına yine başkan Tunç Soyer'in öncülüğünde kurulan 50 ortaklı Güneş Enerjisi Üretim Kooperatifine yıllık bin lira izbedelle kiraya verdi. Arazideki zeytin ağaçlarını yok olma tehlikesi ile karşı karşıya bırakan meclis kararıyla birlikte köylünün yarıcı olarak gelir elde ettiği zeytinlik de elden gitmiş oldu.Geçtiğimiz yıl zeytinlikten elde edilen 250 litre zeytinyağının yarısı köylüye yarısı ise mülk sahibi olarak Seferihisar Belediyesi'ne kaldı. Belediye meclisinin nisan ayı ilk oturumunda görüşülüp karara bağlanan önergeye şerh koyan bağımsız meclis üyesi Mehmet Şenel, mecliste yaptığı konuşmada güneş enerjisine kesinlikle karşı olmadığını fakat enerji üretimi için yapılan arazi seçiminin yanlış olduğunu söyledi. Yaklaşık 20 dönümlük arazinin tarım alanı olduğunu, üzerinde zeytin ağaçları bulunduğunu belirten Şenel, bir an önce yanlıştan dönülmesini, kiralama işlemine ilişkin önergenin geri çekilmesini talep etti. Başkan Soyer ise 20 dönümlük alanın sadece 3 dönümlük bölümüne güneş paneli konulacağını, zeytin ağaçlarına zarar verilmeyeceğini öne sürdü. Konuşmaların ardından Şenel'in ret oyuna karşılık önerge CHP'li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.Egeli Sabah'a açıklamalarda bulunan Şenel, Başkan Soyer'in belediye meclisinde aldığı kararla aynı zamanda partisinin tüzüğünü de hiçe saydığını söyledi. CHP'nin tüzüğünde 'köy malları satılmayacak. İktidarımız döneminde gerçek sahiplerine köylülere iade edilecek' şeklinde bir madde bulunduğunu hatırlatan Şenel; "Başkan Soyer uyarılarımızı dikkate almadı. Köylünün karşı çıkmasına rağmen köy tüzel kişiliğine ait araziyi kooperatife 29 yıllığına kiralanmasına ilişkin önergeyi mecliste oylatıp karara bağladı. Sayın Başkan 20 dönümlük arazinin 3 dönümünün boş olduğunu güneş panellerinin de buraya kurulacağını söylüyor. Madem bu 3 dönümlük alanı kullanacaktınız niye ifraz yapıp bu alanı 20 dönümlük araziden ayırmadınız. Bu yolu izleseydiniz üzerinde zeytinlik olan 17 dönümlük bölümü yine gerçek sahiplerine köylülere verebilirdiniz" dedi.Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nün, ilçe tarım müdürlüğüne görüşünü sormadan ve yerinde gidip inceleme yapmadan arazinin güneş enerjisi paneli kurulumuna uygun olduğuna ilişkin görüş verdiğini iddia eden Mehmet Şenel, şöyle devam etti; "Zeytinliği kiralayan Seferihisar Yenilenebilir Enerji Üretim ve Tüketim Kooperatifi Başkan Yardımcısı Umur Ozanoğulları aynı zamanda ilçe çiftçi mallarını korumanın da başkanlığını yürütüyor. Köylünün zeytinliğini kooperatife kiralayan bir kişi çiftçinin mallarını nasıl koruyacak merak ediyorum. Burası yamaçlık bir arazi. Üzerinde zeytin ağacı yok denilen 3 dönümlük alan tarlanın en dibinde kalıyor. Arazi üzerindeki ağaçlar yukarda kaldığı için burada kurulacak panellere güneş vurmasını engellemeyecek mi? Ayrıca siz sadece 3 dönümünü kullanacağınız bir arazi için niye 20 dönümlük alan kiralıyorsunuz? Bu nasıl bir kiralama? Kooperatif Başkan Yardımcısı Umur beyin ilçede 1000 dönüme yakın arazisi var. Umur bey kendisine ait arazi içinden güneş paneli kurulumuna uygun arazilerini yıllık bin lira gibi cüzzi bir rakama niye kooperatife kiralamadı?"ÇamtepeKöyü Muhtarı Halil Dikmen ise kiralamaya ilişkin önergenin mecliste kabul edilmesini üzüntü ile karşıladıklarını söyledi. Söz konusu arazilerin köylüye atadan, dededen kalma araziler olduğunu hatırlatan Dikmen, "Hem köylünün malı köylüde kalacak diyorlar hem de köy tüzel kişiliğine ait köylünün gelir elde ettiği zeytinliği kooperatife güneş enerjisi üretimi için kiralıyorlar. Olacak iş değil. Özel idarenin kapatılması ile birlikte muhtarlık olarak köy tüzel kişiliğine ait dünya kadar tapuyu belediyeye devrettik. Bunların içinde oturduğumuz köy kahvesi ile 16 dönümlük bağ da vardı. Köylü kendisine sorulmadan belediyenin 20 dönümlük zeytinliği kooperatife kiralamasından son derece rahatsız. Zeytinlikten sonra sıranın diğer mallara da geleceğini düşünüyoruz. Bugün zeytinliği kiraya verenler yarın haberimiz olmadan oturduğumuz köy kahvesini de kiraya verir" diye konuştu.