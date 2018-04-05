İzmirli iş adamları Ürdün’e yöneliyor

Müstakil
Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) İzmir
Şubesi, Balçova Termal Otel'de düzenlenen Nisan ayı Dost Meclisi toplantısında bir araya geldi. Toplantının bu ayki onur konuğu SGK İzmir İl Müdür Ekrem Gülcemal oldu. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan gecede konuşan MÜSİAD İzmir Başkanı Ümit Ülkü, İzmirli iş adamlarına Ürdün'de yatırım fırsatı olduğu yönünde müjde verdi. Yaklaşık 3 hafta önce Ürdün'e gittiklerini ifade eden Ülkü, "Orada büyükelçimiz bir iş fırsatından bahsetti. Değerli dostlarımız da sağ olsun bize yardımcı oldu. 'Bu işi başarırsa İzmir MÜSİAD başarır' dediler, çünkü hem iş adamlarımızın gösterdiği girişimcilikle ve gösterdiğimiz başarıyla oradaki yetkililerle gidip tanıştık. Ürdün'de gıda, tekstil, mobilya ve bütün sektörlerde Türk ürünlerinin AVM'de sunulacağı bir proje üzerinde çalışıyoruz. Ürdün'ün başkenti yani ticaretin o bölgedeki merkezinde Amman'da yapacağız. Ürdün, orta doğunun ticaret merkezi olarak 7 milyon nüfusa sahip çok ciddi bir ülke. En önemli değerlerinden biri ise paramı birimi olan Ürdün Dinarı. 5 yıldır dolar bazında hiç değişmiyor. Yaklaşık 5 buçuk TL, dolardan da Euro'dan da daha değerli. Paraları çok kıymetli, orada vergi muafiyeti var. Yani kısacası bununla ilgili bize 'projenize devam edin, biz size sonuna kadar destek vereceğiz' dediler" diye konuştu.