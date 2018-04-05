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Kader’in yüzü artık gülüyor

’de yürüyemeyen Kader’in ortezle yürüme hayali gerçek oldu. SGK, Lenk’e ayakları üzerinde yürümesine imkan sağlayan ortez verdi

Giriş Tarihi: 5.4.2018
Kader’in yüzü artık gülüyor
'de Bornova İlçesi'nde yaşayan Lenk ailesinin tek çocuğu olan 13 yaşındaki Kader, 2005 yılında, kaval kemiği eksikliği ile dünyaya geldi. Hareket edebilmek için orteze ihtiyaç duyan Lenk için gelişimine göre birçok defa ortez alındı. Bugüne kadar SGK tarafından ücreti karşılanan ortezleri kullanan Lenk'in ailesi, bir süredir medikal firmasının yanlış yönlendirmesi nedeniyle yeni ortez alamadı. Durumu öğrenen SGK, aileye ulaştı. SGK İl Müdürü Ekrem Gülcemal, Kader Lenk'i evinde ziyaret ederek yeni ortezi ulaştırdı.

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Gelişim çağında olduğu için boyunun uzadığını, bu nedenle 3-6 ayda bir yeni orteze ihtiyaç duyulduğunu aktaran ane Hafize Lenk, "Son görüştüğümüz firma bize ortezin 10 bin lira olduğunu, SGK'nın sadece bin lirasını karşılayacağını söyledi. Maddi gücümüz olmadığı için alamadık. Bu nedenle yardım talep etmiştik. Televizyonda yayınlanan bu talebimizi gören SGK bize ulaştı. Yeni ortezin SGK tarafından karşılanacağını ilettiler. Kızım bugün yeni ortezine kavuştu. Çok mutluyum" dedi. Kader, "Boyum uzun olsun, ayakkabı giyebileyim istiyordum. Yeni ortezimle yürüyebiliyorum. Hayalim gerçekleşti. Çok mutluyum. Arkadaşlarımla daha sık görüşebileceğim" ifadelerini kullandı. SGK İl Müdürü Gülcemal ise, Kader'in durumunu, basına yansıyan haberden sonra öğrendiklerini, bunun üzerine harekete geçtiklerini ifade etti.
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Kader’in yüzü artık gülüyor
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