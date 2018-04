‘Okullarda Atık Pil Yarışması’

TAP Genel Sekreteri Neslihan Bahar, Denizli'nin artan bir grafik ile atık pil toplama miktarını çoğalttığına dikkat çekti. Bahar, Denizli'de birinci, ikinci ve üçüncü gelen okulların hediyeler kazanacağını belirterek "Atık pillerin toplama miktarlarının arttırılması ve toplama işlemlerinin verimli bir şekilde sürdürülmesini sağlamak üzere Denizli Belediyesi ile de çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Geleceğin Türkiye'sinde atık pil kavramını yerleştirmek için çocuklarımıza, dolayısıyla okullarımıza büyük görevler düşüyor. Her yıl olduğu gibi 2017-18 okul dönemi için de Türkiye çapında tüm okullarda atık pil toplama kampanyasını 1 Ekim 2017 tarihinde başlattık, 30 Nisan 2018'de sonlandırıyoruz. Her yıl ödüllü atık pil yarışmasına katılan şehir sayısı ve dolayısıyla, okul sayısı artıyor. Okullardan atık pili belediyeler topluyor, her il kendi içerisinde değerlendiriliyor ve her ilde en çok atık pil toplayan 3 okul tarafımızdan ödüllendiriliyor" dedi.

