Sağlık kampüsü hızla yükseliyor

Ege Bölgesi'nin en büyük, dünyanın ise en büyük 10 sağlık yerleşkesinden olacak İzmir
Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü'nün inşaatı yükseliyor. Sağlık kampüsünün temeliyle ilgili sıkıntının atlatılmasının ardından yapım sürecine başlanıldığını belirten İzmir İl Sağlık Müdürü Salnur, zemin düzeltilmesinin uzun sürdüğünü; ancak inşaatın hızla yükseldiğini dile getirdi.
Projenin yüzde 5'lik kısmının gerçekleştirildiği bilgisini veren Salnur, "Zemin düzeltildikten sonra inşaat süreci hız kazandı. Kampüs içerisinde 6 farklı hastane yapılıyor. Biri yükselirken, diğerinin temeli atılıyor. 3 yıl sonra hepsinin tamamlanmasını planlıyoruz. Yüzde 5'lik kısmı bitti" dedi. MERKEZ OLACAK
Özel sektör ve kamu ortaklığıyla yapılacak kampüste 2 bin 60 hasta yatağı bulunacağını kaydeden Salnur, nitelikli yoğun bakım üniteleriyle hizmet verileceğini açıkladı. Kapalı psikiyatri odalarının bulunacağı kampüste, fizik tedavi ve onkoloji bölümleri için ayrı binalar hazırlanacağını belirten İl Sağlık Müdürü Salnur, "Bu kampüs, sadece ilimizin değil, bölgemizin ihtiyacını karşılayacak. Ege Bölgesi ve Türkiye genelinden hastalar tedavi olmak için ilimizi tercih edecek. Tek kişilik odalar ile hastalara otel konforu sunulacak. İzmir'in kuzey aksına hitap ediyor gibi görünse de civar illerden hastalar da bu hastaneleri tercih edecek. İzmir'in gelecekte üst düzey hizmet veren bir sağlık merkezi olacağına inanıyorum" diye konuştu. 6 HASTANEDEN OLUŞUYOR
İzmir
Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü Projesi'nde 715 yataklı Genel Hastane, 424 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, 380 yataklı Kardiyovasküler Cerrahi Hastanesi, 141 yataklı Onkoloji Hastanesi, 300 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ve 100 yataklı Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi olmak üzere toplam 6 hastane bulunacak. Sağlık kampüsünü, hastalar ve ziyaretçiler dahil günlük 72 bin kişinin kullanması bekleniyor.