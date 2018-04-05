Yanlış beslenme kansere davetiye çıkarıyor

Uzmanlar, çağın hastalığı kanser
den korumanın en büyük yollarından biri olarak doğru beslenmeyi işaret ediyor. 1-7 Nisan Kanser Haftası kapsamında İzmir Kent Hastanesi Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Safiye Koçyiğit, kanserden korunmada beslenmenin önemine dikkat çekti. Yapılan çalışmalarda beslenmenin kansere etkisinin yüzde 10 ile yüzde 70 aralığında olduğunun belirten Koçyiğit, hangi besinlerin kanserden koruduğunu, hangi besinlerin tetiklediğini öğrenmenin sağlıklı yaşam için atılacak önemli adımlardan biri olduğunu söyledi. Koçyiğit, "Kansere dost ve düşman yiyeceklerin ne olduğunu öğrenip gereğini yapmakta fayda var. Tüketilen yiyecek ve içecekler, çağın hastalığı üzerinde olumlu ve olumsuz etkileri en çok araştırma yapılan konulardan biri. Beslenme şeklinin kanser oluşumuna etkisi ortalama yüzde 30 olarak kabul görüyor. Süt ve süt grubu besinlerin yetersiz tüketilmesi, sebze ve meyvelerin az tüketilmesi. Fazla miktarda alkol tüketimi. Sıvı yağlar yerine katı yağın ağırlıklı kullanılması, zeytinyağı, balık, ceviz gibi yağlı tohumların az tüketilmesi. Kanser oluşumunda etkili beslenme ile ilgili faktörler olarak sıralanabilir" dedi.