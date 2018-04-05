Yaşar Holding iş ortaklarıyla buluştu

Türkiye'nin
en büyük satış ve dağıtım şirketi Yaşar Birleşik Pazarlama "Köklü Geçmiş Güçlü Gelecek" temasıyla iş ortaklarıyla bir araya geldi. Çeşme Altınyunus Oteli'nde gerçekleştirilen ve Türkiye'nin çeşitli noktalarındaki 100'den fazla bayinin katıldığı toplantıda konuşan Yaşar Holding
Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar, Avrupa, Rusya ve Orta Doğu başta olmak üzere 139 milyon dolar yurt dışı gelir ile Türkiye'nin yükselen dış ticaret hacmine global pazarın güçlü bir oyuncusu olarak katkı sunduklarını dile getirdi. Yaşar Holding İcra Başkanı Mehmet Aktaş ise Yaşar Topluluğu'nun 2017'de yüzde 15 büyümeyle 5.2 milyar liralık ciroya ulaştığını ve son 5 yılda gerçekleştirilen 870 milyon liralık yatırımın büyümede etkili olduğunu söyledi.