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Adını kullanıp dolandırdılar

Giriş Tarihi: 6.4.2018
Adını kullanıp dolandırdılar

'in Aliağa İlçesi'nde yaşayan F.Y, 'nın Ulus semtindeki karakola giderek, telefonda kendisini Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın danışmanı olarak tanıtan bir kişinin, PTT'de şoför olarak işe başlatacağını söyleyerek talepte bulunması üzerine bu şahsın hesabına 7 bin lira yatırdığını ancak dolandırıldığını belirtti. F.Y, kendisini arayan kişiden davacı oldu. Olaydan haberdar olan Dağ ise, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Güvenlik güçleri, dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

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