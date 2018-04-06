Adını kullanıp dolandırdılar

İzmir'in Aliağa İlçesi'nde yaşayan F.Y, Ankara'nın Ulus semtindeki karakola giderek, telefonda kendisini AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın danışmanı olarak tanıtan bir kişinin, PTT'de şoför olarak işe başlatacağını söyleyerek talepte bulunması üzerine bu şahsın hesabına 7 bin lira yatırdığını ancak dolandırıldığını belirtti. F.Y, kendisini arayan kişiden davacı oldu. Olaydan haberdar olan Dağ ise, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Güvenlik güçleri, dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

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