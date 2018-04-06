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Akigo deplasmanda kazanmak istiyor

Giriş Tarihi: 6.4.2018
Akigo deplasmanda kazanmak istiyor

SPOR 'de pazar günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak son 3 deplasman maçından 7 puan çıkarmayı bildi. Evinde üst üste Trabzonspor ve 'e yenilerek Avrupa kupalarına katılma yolunda ağır yara alan Teleset Mobilya Akhisarspor, deplasmanda ise Karabükspor'la Fenerbahçe'yi yenip ile berabere kaldı. Bu periyotta 7 gol atan Akigo, kalesinde sadece 3 gol gördü. Teknik direktör , "Son aylarda deplasmanlarda iyi skorlar aldık. İnanıyorum ki Alanya'dan da istediğimizi elde edeceğiz" dedi. Akhisarspor'da kart cezalısı sağ bek Lopes forma giyemeyecek.

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Akigo deplasmanda kazanmak istiyor
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