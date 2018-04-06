Akigo deplasmanda kazanmak istiyor

SPOR Toto Süper Lig'de pazar günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Teleset Mobilya Akhisarspor son 3 deplasman maçından 7 puan çıkarmayı bildi. Evinde üst üste Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'e yenilerek Avrupa kupalarına katılma yolunda ağır yara alan Teleset Mobilya Akhisarspor, deplasmanda ise Karabükspor'la Fenerbahçe'yi yenip Gençlerbirliği ile berabere kaldı. Bu periyotta 7 gol atan Akigo, kalesinde sadece 3 gol gördü. Teknik direktör Okan Buruk, "Son aylarda deplasmanlarda iyi skorlar aldık. İnanıyorum ki Alanya'dan da istediğimizi elde edeceğiz" dedi. Akhisarspor'da kart cezalısı sağ bek Lopes forma giyemeyecek.

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