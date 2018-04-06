Alaşehir Çayı taşkın riskine karşı temizleniyor

50 bin dekar zirai araziyi muhtemel taşkın zararlarına karşı korumak için harekete geçen bakanlık, şu ana kadar Alaşehir Çayı'ndaki 11 kilometrelik hattı temizledi. 11 kilometrelik alandan 264 bin 200 metreküp rüsubat çıkarılırken, bu sayede dünyaca ünlü 'Sultaniye' üzümlerinin yetiştiği Alaşehir ve Sarıgöllü üreticilerin korkulu rüyası da sona ermeye başladı.



ÜZÜM YETİŞTİRİCİLERİ ZARAR GÖRMEYECEK

Gediz Nehri'nin en büyük kollarından olan 54 bin 450 metre uzunluğundaki Alaşehir Çayı'nda şu ana kadar 11 kilometrelik hattın temizlendiğini ve geriye kalan 43 bin 450 metrelik alanda da çalışmaların devam ettiğini belirten Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu bakanlık olarak her bölgenin ihtiyacına göre projeler hazırladıklarını kaydederek şunları söyledi:

"Özellikle üzüm yetiştiriciliği yapan vatandaşlarımızın muhtemel bir taşkın esnasında zarar görmemeleri için Alaşehir Çayı'ndaki rüsubatı temizlemeye başladık. 54 bin 450 metrelik hattın 11 bin metresini yani 11 kilometrelik kısmını temizledik. Geriye kalan hattı da en kısa sürede temizleyerek çiftçilerimizin hizmetine sunacağız."