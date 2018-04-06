Çeşme’de nefes kesen operasyon

Yunanistan'ın Sakız Adası'na kaçmak için üç araçla İzmir'in Çeşme İlçesi'ne gelen 43 Suriyeli göçmen ile 3 insan taciri, İzmir Otoyolu'nun Çeşme gişelerinde nefes kesen operasyonla yakalandı.

ARAÇLARA EL KONDU

?İnsan kaçakçılarının göçmenleri kaçıracakları ihbarını alan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Çeşme Grup Amirliği ekipleri, 4 Nisan Çarşamba günü otoban Çeşme girişinde operasyon düzenleyerek, üç aracı durdurdu. Araçların kapılarını açan ekipler, üst üste binmiş kaçak göçmenlerle karşılaştılar. Ekipler, araçları kullanan ve insan kaçakçısı olduklarından şüphelenilen H.O., A.Ü ve T.Ö.'yi gözaltına aldı Üç araçtaki kaçak göçmenleri de araçlardan indiren KOM ekipleri, 14'ü çocuk 43 kaçak göçmene Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 83 bin 201 lira para cezası kesti. Kaçaklar, işlemlerinin ardından otobüsle İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Araçları kullanan 3 zanlıya fazla yolcu taşımaktan 579 lira para cezası kesen KOM ekipleri, ayrıca şahsa ait olan 2 araca 690 Sayılı KHK'nın 6. maddesindeki 'toplam yolcu sayısına göre önemli sayıda göçmen taşınırken ele geçirilmesi halinde araca el koyma' işlemi yaptı. 3 insan taciri, Çeşme Adliyesi'ne sevk edildi. Yakalanan kaçak göçmenlerin ise ülkelerindeki savaş gözetilerek durumlarına göre sınır dışı edilebileceği öğrenildi.