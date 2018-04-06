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Çiçek ve alkışlarla karşılandı

Buca Belediyesi'nin çalışanları, Başkan Levent Piriştina'yı taşeron işçilerin belediye şirketlerine sorunsuz geçişi ve toplu sözleşme görüşmelerinde kazanılan haklar nedeniyle alkış ve çiçeklerle karşıladı.

DHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 6.4.2018 11:21
Çiçek ve alkışlarla karşılandı

Buca Belediyesi meclis toplantısına girmek üzereyken personeli tarafından çiçekler ve alkışlarla karşılanan Başkan Levent Piriştina, kısa süren şaşkınlığın ardından gurur ve mutluluğunu mesai arkadaşlarıyla paylaştı.

"En büyük başkan", "İşçi emekçi dostu başkan" sloganlarıyla duygulanan Piriştina, "Biz büyük bir aileyiz. Buca için çalışıyor, iyi bir şeyler yapıyorsak hepsi sizlerin desteği, çabası ve emeğiyle oluyor. Hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Aynı azim ve kararlılıkla el ele omuz omuza çalışmaya devam" diye konuştu.

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Çiçek ve alkışlarla karşılandı
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