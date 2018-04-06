Ege ihracatı uçuşa geçti

EGE İhracatçı Birlikleri'nin ihracatı 1980 yılında 523 milyon 28 bin dolar seviyesinde iken, sonraki yıllarda sürekli artarak 2018 yılı mart ayı sonunda 24 kat artış göstererek 12 milyar dolar 458 milyon dolar seviyesine ulaştı. 1980 yılında Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 180 milyon 562 bin dolarla ihracatta lider sektör olurken, Ege Tütün İhracatçıları Birliği 148 milyon dolarlık ihracatla ikinci, Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği 138 milyon 470 bin dolarla üçüncü sırada yer almıştı. 2018 yılına gelindiğinde Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 1 milyar 332 milyon dolarlık ihracatla zirvede yer aldı. EİB, 1987 yılında 1 milyar 38 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaşarak 1 milyarı ilk kez geçerken, 1995 yılında 2 milyar 88 milyon dolarlık dövizi Türkiye'ye kazandırdı. 2005'te 5 milyar 172 milyon dolarlık ihracata imza atan Egeli ihracatçılar, 31 Mart 2018 tarihinde son bir yıllık ihracatta 12 milyar 458 milyon dolarlık ihracatla tarihi zirveye ulaştı.

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