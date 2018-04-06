Eski dostlar rakip oluyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Altay ve kümede kalma savaşındaki Karşıyaka'nın pazar günü karşılaşacağı İzmir derbisinde eski dost olan iki takımın teknik patronları bu kez birbirlerine rakip olacak. Karşıyaka Teknik Direktörü Cihat Arslan, "Ben 1994-95 sezonunda Galatasaray'dan kiralık olarak Denizlispor'a transfer olmuştum. Yakın arkadaşım olan İsmet o zamanlar takımın genç futbolcularından biriydi. Bu hafta derbinin centilmence geçmesini diliyorum. Hedeflerimiz farklı ancak amacımız aynı. Kazanmak istiyoruz" dedi. Altay Teknik Direktörü Taşdemir ise, "Cihat hoca ile birlikte futbol oynamak çok keyifliydi. Kendisini çok başarılı buluyorum" dedi.

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