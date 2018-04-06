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Eski dostlar rakip oluyor

Giriş Tarihi: 6.4.2018
Eski dostlar rakip oluyor

2. Lig 'ta şampiyonluk mücadelesi veren Altay ve kümede kalma savaşındaki Karşıyaka'nın pazar günü karşılaşacağı derbisinde eski dost olan iki takımın teknik patronları bu kez birbirlerine rakip olacak. Karşıyaka Cihat Arslan, "Ben 1994-95 sezonunda 'dan kiralık olarak Denizlispor'a transfer olmuştum. Yakın arkadaşım olan İsmet o zamanlar takımın genç futbolcularından biriydi. Bu hafta derbinin centilmence geçmesini diliyorum. Hedeflerimiz farklı ancak amacımız aynı. Kazanmak istiyoruz" dedi. Altay Teknik Direktörü Taşdemir ise, "Cihat hoca ile birlikte futbol oynamak çok keyifliydi. Kendisini çok başarılı buluyorum" dedi.

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Eski dostlar rakip oluyor
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