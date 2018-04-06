Futbola doyacağız

Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde 3 gün sürecek organizasyona yurtdışından 33 kulüp katılacak. Ev sahibi Altınordu'nun kırmızı ve lacivert olmak üzere iki takımla mücadele edeceği turnuvada Türkiye'den 23 takım yer alacak. Toplam 56 takım ve 1300 sporcu dev organisasyonda kupa mücadelesi verecek. İzmir Cup'ta Manchester City, Athletic Bilbao, PSV Eindhoven, Anderlecht, Benfica, Porto, Braga, Standart Liege, Genk, Sampdoria, Twente, Steaua Bükreş, Dinamo Zagreb ve Krasnodar gibi Avrupa futbolunun önemli kulüpleri yer alıyor. Finali pazar günü gerçekleşecek turnuvada takımlar toplam 396 maç yaparak izleyenlere adeta futbol bayramı yaşatacak. Her yıl binlerce futbolseveri buluşturan İzmir Cup'ı bu sene 30 binin üzerinde seyircinin yerinde takip etmesi bekleniyor. 64'ü ulusal, 6'sı yabancı 100'e yakın gazetecinin akreditasyon yaptırdığı organizasyonda 250 gönüllü görev alacak.

ÖZKAN GEZDİRDİ

?Altınordu'nun organize ettiği U12 İzmir Cup'ın başlama vuruşunu yapacak olan Fenerbahçe'nin Brezilyalı efsane futbolcusu Alex De Souza, İzmir'e geldi. Brezilyalı yıldız Metin Oktay'ın heykeli önünde poz verdi. Kulübün Torbalı ve Kuşadası'ndaki tesislerini gezen Alex'e, Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan eşlik etti. Başkan Özkan ile ayak tenisi oynayan Alex, neşeli tavırlarıyla dikkat çekti. Tüm sahaları inceleyerek kurulan sistem hakkında bilgiler alarak bol bol fotoğraf çektirdi.