Hisarcık’ta ortaokul ve liseler arası ses yarışması

Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen yarışmaya ortaokul ve liseleri temsilen 17 öğrenci katıldı. Jüri üyeleri Müzik öğretmeni Cansu Hande Öztürk, Hazar Demirel ve İngilizce Öğretmeni Gökhan Sait Mamak'ın birinciyi seçmede zorlandıkları yarışma sonunda ortaokullar arası ses yarışmasında; Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulundan Fatma Gök birinci, Şehitler Ortaokulundan Ünzile Katıran ikinci, Kutluhallar Ortaokulundan Rabia Düşer üçüncü oldu.

Liseler arası ses yarışmasında; Çok Programlı Anadolu Lisesinden Mehmet Çelik birinci, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anadolu Lisesinden Umut Ramazan Daşdemir ikinci ve Ayşe Çalışkan üçüncü oldu.

Yarışmaya emeği geçenlere teşekkür eden, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, yarışmayı düzenlemekteki amaçlarının; Türk kültürünü en iyi şekilde koruyarak geçmişten geleceğe taşıyan türküleri ve şarkıları genç kuşağa sevdirmek olduğunu söyledi.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerinde çeşitli hediyeler verilecek.